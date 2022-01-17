Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель российского парламента Вячеслав Володин.

- Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, - сообщил он.

Законопроект разработали в правительстве России и внесли в Госдуму еще в ноябре прошлого года. Он предусматривал, что QR-коды о прививке против коронавируса нужно будет предъявлять в общественных местах.

В парламент также внесли еще один похожий законопроект - о QR-кодах на транспорте. Однако его сняли с рассмотрения в декабре прошлого года.

В законопроект о QR-кодах правительство собиралось внести поправки перед рассмотрением во втором чтении. Но в итоге его вообще отложили на неопределенный срок. // Фото: Alexandra_Koch/Pixabay.com