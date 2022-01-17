Россияне не боятся омикрона и скупают майские туры в Турцию и Египет

Россияне уже бронируют туры на майские праздники. Самым большим спросом пользуются путевки в Турцию. По данным туроператоров, туда планируют отправиться больше россиян, чем до пандемии, пишет «Коммерсант».

Хотя 2022 год только начался, но объем бронирований туров в Турцию на майские праздники уже превысил их количество в 2019 году. По мнению экспертов, ближе к датам отдыха объемы продаж станут еще больше.

Порядка 63 процентов всех бронирований туров на май приходится именно на турецкие курорты. Египет оказался на втором месте, у него 15 процентов. Внутренние курорты России «забрали» всего 8 процентов спроса.

Аналитики считают, что если отменят ограничения на авиасообщение с европейскими странами, интерес к Турции может снизится. // Фото: alimcvk/Pixabay.com