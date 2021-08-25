Яхта на два часа остановит автомобильное движение на трассе «Кола»

Яхта перекроет автомобильное движение по трассе «Кола» в четверг. Автомобилистам придется потерпеть два часа из-за разведенного моста через реку Свирь в районе Лодейного Поля.

Мост планируют развести 26 августа с 11:10 до 13:10. За это время вниз по реке пройдет яхта «Гриф». Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, передает издание «47news».

Яхта «Гриф» была построена в Гамбурге в 1933 году, но все еще на ходу. Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»