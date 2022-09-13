WhatsApp ввел возможность скрыть от всех свой онлайн-статус

В WhatsApp теперь есть новая функция, позволяющая скрывать свой статус «онлайн» от контактов. Пока что на доступна только в бета-версии для пользователей Android, пишет WABetaInfo.

Можно по желанию скрыть статус «онлайн» от всех контактов или только от избранных.

Когда появится возможность скрывать свое присутствие в сети в обычной версии WhatsApp, неизвестно. Появится ли такая функция в версии для iOS, тоже не сообщается. // Фото: www.pexels.com