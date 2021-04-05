Взятая из приюта собака спасла хозяев ценой своей жизни

В Малайзии пес породы хаски спас семью от смертельно опасной кобры. Сама собака при этом погибла, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Newsweek.

Хозяйка погибшего пса рассказала, что в 2019 году семья взяла его из приюта. Пес попал туда с улицы. На тот момент ему было около трех или четырех лет. Ему дали кличку Даи Бао. Пес был истощен и страдал от кожных заболеваний. Семья выходила его.

20 марта Даи Бао увидел кобру, которая приближалась к дому. Хаски попытался защитить хозяев от метровой ядовитой змеи. Он нанес ей серьезное ранение, но был укушен.

Дочь хозяйки дома услышала лай собаки и вышла посмотреть, что происходит. Девочка обнаружила питомца со змеей во рту. «Даи Бао ослабил хватку, и раненая змея упала на землю», - сказала она. Дочь рассказала, что нос собаки был в крови, и змея, очевидно, укусила ее.

Когда семья сумела справиться со змеей, хаски отвезли к ветеринару. Врач сообщил неутешительные новости. Он сказал, что семье необходимо психологически приготовиться к худшему, так как в Малайзии нет противоядия для животных. Даи Бао сделали инъекции и поставили капельницу, но этого оказалось недостаточно. Собака погибла. Фото balakovo-vet.ru