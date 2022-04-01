Взрывы прогремят сегодня в Питкярантском районе

В пятницу, 1 апреля, в Питкярантском районе будут проводить взрывные работы на стройке. Об этом сообщили в официальном паблике администрации ВКонтакте.

Взрывы прогремят на площадке строящейся газораспределительной станции на объекте «Газопровод-отвод и ГРС Питкяранта Питкярантского района Республики Карелия».

Их проведут в 3,3 километрах северо-восточнее улицы Родниковой, то есть т того места, где находится родник. Время работ – с 13:00 до 19:00, на границе опасной зоны выставят посты охраны. // Фото: Virtual_World/pixabay.com