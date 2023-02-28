Взрывы прогремят сегодня у здания ФСБ в Костомукше

Во вторник, 28 февраля, на улице Антикайнена в Костомукше проведут взрывные работы. Об этом жителей предупредила администрация городского округа.

Взрывы прогремят в 10:45, их проведут в процессе строительства здания УФСБ России по Карелии.

Людей попросили не беспокоиться, опасности нет. Взрывные работы осуществляются при строгом соблюдении ФНиП. // фото: Костомукшский городской округ/ВКонтакте