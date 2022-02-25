Взрывом газа в жилом доме Петрозаводска и пожаром занялись следователи

Доследственная проверка по поводу взрыва бытового газа в Петрозаводске покажет, нужно ли возбуждать уголовное дело. В СУ СКР по региону сообщили, что ищут признаки оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Напомним, газ взорвался 24 февраля в доме № 26 по улице Ригачина. Газовоздушная смесь загорелась, мужчина получил ожоги, его увезли на скорой помощи.

Квартиры, которые находились внизу, пожарные залили при тушении огня. У пострадавшего жильца был крупный долг по оплате газоснабжения.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего. По результатам они примут процессуальное решение. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте