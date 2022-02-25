По громкому делу о взятке чиновнику в Петрозаводске наказали компанию

По следам громкого уголовного дела о взятке замглавы мэрии Петрозаводска прокуратура Карелии возбудила административное дело. Фигуранта уже осудили, теперь наказание назначили компании, в интересах которой он действовал.

Напомним, в 2020 году фактический руководитель ООО «СпортКом» в интересах одного из застройщиков передал 200 тысяч рублей замглавы администрации карельской столицы.

Он хотел продвинут вопрос о разрешении на ввод в эксплуатацию здания физкультурно-оздоровительного назначения на месте бывшего рынка «Ягуар». Кроме того, взятка предполагала последующее общее покровительство деятельности компании.

Приговором Петрозаводского горсуда мужчину признали виновным в даче взятки в крупном размере.

Прокуратура республики возбудила в отношении ООО «СпортКом» дело об административном правонарушении по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Компания уже его оплатила. // Фото: Evgeny/pixabay.com