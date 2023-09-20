20 сентября 2023, 09:19
Взрыв произошел в многоэтажке в Подмосковье
Выясняются обстоятельства взрыва в жилом доме в Балашихе
В Московской области произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По информации источника, инцидент случился в Балашихе сегодня в 8:20 утра. По предварительным данным, мог взорваться газ. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. Повреждены десять квартир, три разрушены полностью.
Предварительно имеются пострадавшие. Их количество пока не известно. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho