Названа отличительная черта нынешнего подъема заболеваемости Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала небольшое количество госпитализаций отличительной особенностью нынешнего подъема заболеваемости Covid-19. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Попова отметила, что данный факт сам по себе внушает оптимизм. Она добавила, что в ведомстве прогнозировали рост числа инфицированных коронавирусом в августе в больших городах, а затем и по всей стране.

Глава Роспотребнадзора напомнила об опасности коронавируса и гриппа и посоветовала россиянам сделать прививки, а также соблюдать правила профилактики.

Напомним, за последнюю неделю заболеваемость ковидом в стране пошла в рост. Были отмечены более 11 тысяч новых случаев инфицирования. // Фото «Петрозаводск говорит»