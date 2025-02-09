Взрыв прогремел в танкере с мазутом в Ленобласти

О техногенном инциденте на танкере «Коала» в порту Усть-Луги сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В телеграм-канале он написал, что инцидент произошел утром 9 февраля во время запуска двигателя, в результате повреждено машинное отделение.

Танкер находится у причала. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал. Также по словам губернатора, нет угрозы разлива нефтепродуктов. Причину аварии устанавливают.

Между тем в телеграм-канале Росморречфлота предварительно сообщается о взрыве. Отмечается, что нет угрозы затопления иностранного танкера.

«На танкере «Koala», находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя по предварительным данным произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал»,

- говорится в сообщении.

Вокруг танкера установили боновые ограждения. Подводную часть судна будут обследовать.

Телеграм-канал Baza сообщает, что экипаж судна насчитывает 24 человека, а на борт танкера находится около 130 000 тонн мазута. // фото из телеграм-канала Александра Дрозденко