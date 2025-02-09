У Цуцика, провалившегося под лед в Карелии, нашлись хозяева

В истории со спасенной из ледяной воды старенькой собакой счастливый конец. Хозяева бедолаги нашлись.

Напомним, старенького пса спасли туристы в Пиктярантском округе. Собака вышла на лед, но провалилась. Напуганного старичка вытащили и отнесли в машину, чтобы бедолага мог отогреться, параллельно начались поиски его хозяев. В соцсети высказали предположение, что у собаки умер хозяин и его подкармливают неравнодушные люди.

Информация быстро распространилась в СМИ и соцсети. В итоге у собаки по кличке Цуцик нашлись хозяева, об этом написали в сообществе «Краеведческий клуб «Оберег». И пес поехал домой.

В комментариях собаке желали здоровья и благодарили его спасателей.