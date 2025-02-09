Три человека травмированы в авариях в Карелии

В Костомукше, Кондопожском и Прионежском районах бились машины 8 февраля. В авариях пострадали три человека, сообщили в МЧС Карелии.

В 06:28 спасателям сообщили о столкновении двух автомобилей на перекрестке в городе горняков. После столкновения автомобиль загорелся, его потушили. Помощь оказывали силы МЧС, врачи и ГАИ. Один человек пострадал.

Чуть позже в Кондопожском районе автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. А в 17:30 спасателям сообщили про еще один автомобиль в кювете. ДТП произошло на 13 километре Лососинского шоссе. В этих дорожных происшествиях также есть пострадавшие. // фото из телеграм-канала МЧС Карелии