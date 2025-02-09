09 февраля 2025, 11:19
Двух человек спасли утром в воскресенье на пожаре на севере Карелии
Пострадавшие надышались угарным газом, они в больнице
Утром 9 февраля в многоквартирном доме в Лоухи возник пожар.
Спасателей вызвали в 09:09 на улицу Жаровина из-за возгорания в одной из квартир в двухэтажном доме. Горело на первом этаже.
Прибывшие огнеборцы спасли двух человек с признаками отравления угарным газом. Их госпитализировали в Лоухскую ЦРБ, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
Огонь повредил стены, потолок, мебель. // фото из телеграм-канала Госкомитета