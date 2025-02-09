Двух человек спасли утром в воскресенье на пожаре на севере Карелии

Утром 9 февраля в многоквартирном доме в Лоухи возник пожар.

Спасателей вызвали в 09:09 на улицу Жаровина из-за возгорания в одной из квартир в двухэтажном доме. Горело на первом этаже.

Прибывшие огнеборцы спасли двух человек с признаками отравления угарным газом. Их госпитализировали в Лоухскую ЦРБ, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Огонь повредил стены, потолок, мебель. // фото из телеграм-канала Госкомитета