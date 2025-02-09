09 февраля 2025, 11:03
Житель Карелии через суд добился компенсации стоимости лекарств
Льготных лекарств не оказалось и мужчина купил препараты за свой счет
Жителю Суоярви по жизненным показаниям назначены лекарства, которые он должен получать бесплатно. Но нужных препаратов не оказалось, поэтому в январе и феврале 2024 года купил их за свой счет.
Добиться возврата денег он смог через прокуратуру и суд. Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства при организации льготного лекарственного обеспечения.
В итоге Суоярвский районный суд встал на сторону жителя Карелии. Ему должны вернуть стоимость приобретенных лекарств, а также компенсировать моральный вред.
Решение суда пока не вступило в силу. // фото unsplash.com