Житель Карелии через суд добился компенсации стоимости лекарств

Жителю Суоярви по жизненным показаниям назначены лекарства, которые он должен получать бесплатно. Но нужных препаратов не оказалось, поэтому в январе и феврале 2024 года купил их за свой счет.

Добиться возврата денег он смог через прокуратуру и суд. Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства при организации льготного лекарственного обеспечения.

В итоге Суоярвский районный суд встал на сторону жителя Карелии. Ему должны вернуть стоимость приобретенных лекарств, а также компенсировать моральный вред.

Решение суда пока не вступило в силу. // фото unsplash.com