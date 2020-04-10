Взрыв отопительного котла в Медвежьегорске оставил людей без дома

Жительница Медвежьегорска Кристина Гелетей на своей странице во «Вконтакте» обратилась к жителям Карелии с просьбой о помощи для своей тети.

«Дорогие друзья, знакомые! Не оставайтесь равнодушными. В нашей семье случилась большая беда. У моей тети Хаверинен Юли сгорел дом из-за взрыва отопительного котла, вследствие чего семья осталась без крыши над головой. Чтобы восстановить дом, хотя бы частично, потребуются большие затраты, в семье таких средств на данный момент нет. Обращаюсь к Вам, пожалуйста, окажите возможную материальную помощь. Мы будем благодарны любой сумме! Заранее спасибо»,

- пишет девушка.

Напомним, крупный пожар произошел в 3 часа ночи на 1 апреля. На помощь своим коллегам из Медвежьегорска для борьбы с огнем выезажали пожарные из поселков Пиндуши и Повенец. В ходе тушения огнеборцам пришлось осуществлять подвоз воды от пожарного гидранта, расположенного в 700 метрах от места происшествия.