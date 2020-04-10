Полицейских будут судить за смерть задержанного в машине

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников патрульно-постовой службы полиции Петрозаводска по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает адвокат Роман Масалев.

История произошла в конце февраля 2020 года, когда два сотрудника ППС задержали на автобусной остановке двух местных жителей - Юрия Сидорова и Михаила Арбузова по подозрению в совершении административного правонарушения.

Мужчин посадили в полицейскую машину, при этом никто не проверил их на наличие оружия, между тем у Сидорова оказался при себе складной нож. Спецмашина повезла их на медицинское освидетельствование, в пути Сидоров нанес Арбузову удар ножом в область шеи, от чего тот скончался на месте.

Юрию Сидорову предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По решению суда он заключен под стражу.