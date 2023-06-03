Взбесившийся грузовик протаранил машины в Петербурге

Утром 3 июня во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на перекрестке улицы Софийская и проспекта Славы произошло массовое ДТП. Участниками стали десять автомобилей.

Как сообщили в полицейском главке, по предварительным данным в ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей, 2006 и 2016 года рождения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось «вырезать» с помощью гидравлического инструмента.

По сведениям полиции, аварию спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко», который выехал на полосу встречного движения. В телеграм-канале петербургской полиции опубликовано видео момента аварии. // фото unsplash.com