03 июня 2023, 12:48
Обвиняемому во взятке бывшему чиновнику назначили домашний арест
Судья Петрозаводского городского суда отпустила Георгия Хе из-под стражи
Петрозаводский городской суд решил не продлевать срок содержания под стражей Георгию Хе.
Бывшего главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора, обвиняемого в получении 6-миллионной взятки от руководства Соломенского лесозавода отпустили из-под стражи.
Судья Анна Дубинкина назначила Хе домашний арест, сообщает «МК Карелии». Таким образом суд не стал удовлетворять ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.