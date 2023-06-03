Обвиняемому во взятке бывшему чиновнику назначили домашний арест

Петрозаводский городской суд решил не продлевать срок содержания под стражей Георгию Хе.

Бывшего главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора, обвиняемого в получении 6-миллионной взятки от руководства Соломенского лесозавода отпустили из-под стражи.

Судья Анна Дубинкина назначила Хе домашний арест, сообщает «МК Карелии». Таким образом суд не стал удовлетворять ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.