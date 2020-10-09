Выживший после усыпления пес выбрался из могилы и пошел искать хозяев

В Коми овчарка, которую хозяева усыпили и похоронили в лесу, выбралась из могилы и отправилась искать родной дом. Душераздирающую историю рассказало издание «Комиинформ».

Пса, бредущего по дороге вдали от населенных пунктов, заметила девушка-водитель проезжавшей мимо машины. Она подобрала обессиленное животное, накормила его и отвезла в город. Там девушка связалась с центром помощи бездомным животным. Псу нашли передержку, показали ветеринару и назначили лечение.

Когда фотографии собаки были опубликованы в соцсетях, нашлись ее хозяева. Они рассказали жуткую историю: неделей ранее пса по кличке Кирюша усыпили, хозяин похоронил его в лесу. По словам мужчины, собака долго болела, поэтому хозяева приняли такое решение. Однако, по всей видимости, доза оказалась не смертельной, пес очнулся и выбрался из могилы.

Все совпадало - и место находки собаки, и примерный возраст, пол и даже выбритая для смертельной инъекции лапа. На следующий день предполагаемые хозяева изменили показания: они, якобы, ошиблись, и их пес находится там, где его и закопали. На просьбы волонтеров прислать фото пса они ответили, что ноутбук сломан, фото не получится отправить, а позже и вовсе удалили переписку.

Волонтеры не стали дальше выяснять, что же на самом деле произошло с этой собакой. Кирюше провели лечение. Серьезных заболеваний у него не обнаружили, разве что возможный хронический артрит. Возраст собаки примерно 7 лет.

Как рассказали зоозащитники, Кирюша спокойный, добродушный, не лает, гуляет с удовольствием. Сейчас собаке, которой пришлось столько пережить, ищут новый дом.