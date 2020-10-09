Значительной части россиян предрекли встречу с коронавирусом до зимы

Если заболеваемость Covid-19 продолжит расти нынешними темпами, то значительная часть населения России встретится с ним еще до конца осени. Такой прогноз дал член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что не все люди заболеют, поскольку большая часть соприкосновений с вирусом - это бессимптомные случаи.

Также Лукашев отметил, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием. Это произойдет потому, что у большей части населения уже будет сформирован иммунитет. «То есть это сезонность, в ней нет ничего плохого или страшного, потому что когда большая часть людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, то вот эти вспышки уже будут иметь намного меньший масштаб», - отметил он.

Напомним, за последние сутки в России Covid-19 был подтвержден более чем у 12 тысяч человек. Это рекорд за все время с начала пандемии.