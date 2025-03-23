Выстрелы прозвучали в метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге молодой человек устроил стрельбу в метро вечером 22 марта. Об этом сообщает полиция Северной столицы в своем Telegram-канале.

По данным МВД, сигнал об инциденте на станции «Василеостровская» поступил в полицию в 22:57. Прибывшие на место стражи порядка задержали 19-летнего безработного мужчину.

Выяснилось, что в вагоне подземки у него возник конфликт с другими пассажирами. Выходя на платформу, он произвел выстрелы в салон через закрывающуюся дверь из пускового устройства «Сигнал охотника».

Дебошир был доставлен в отделение полиции. Мужчина был помещен в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.