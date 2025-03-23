23 марта 2025, 11:39
Пятиклассница трагически ушла из жизни после конфликтов в школе
В Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели девочки
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
В Ленинградской области трагически погибла ученица пятого класса одной из школ. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, трагедия случилась в Гатчине 22 марта. В полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что утром обнаружила мертвой свою дочь.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Мать девочки пояснила, что ранее ее ребенок уже предпринимал попытки самостоятельно уйти из жизни. Причиной этого были конфликты в школе. Девочка получала психологическую помощь.
Известно, что ребенок рос в неполной семье. Однако, ранее она в поле зрения правоохранителей не попадала.