23 марта 2025, 10:51
Россия

Россиянам назвали продукт, способный предотвратить разрушение суставов

Гастроэнтеролог рассказала о пользе брокколи
Фото: unsplash.com / Nrd

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе брокколи. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила медик, брокколи содержит в своем составе сульфорафан. Благодаря этому данный продукт может снимать воспаления и предотвращать разрушение суставов, сказала врач.

«Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан – соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением»,

- подчеркнула Сухорукова.

Помимо прочего, употребление брокколи положительно влияет на общий тонус организма благодаря тому, что этот продукт богат витамином С.

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Метки: 
суставы
здоровье
Гастроэнтеролог
людмила сухорукова
брокколи