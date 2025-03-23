23 марта 2025, 10:51
Россиянам назвали продукт, способный предотвратить разрушение суставов
Гастроэнтеролог рассказала о пользе брокколи
Фото: unsplash.com / Nrd
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе брокколи. Слова специалиста приводит РИА Новости.
Как отметила медик, брокколи содержит в своем составе сульфорафан. Благодаря этому данный продукт может снимать воспаления и предотвращать разрушение суставов, сказала врач.
«Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан – соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением»,
- подчеркнула Сухорукова.
Помимо прочего, употребление брокколи положительно влияет на общий тонус организма благодаря тому, что этот продукт богат витамином С.