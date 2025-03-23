Россиянам назвали продукт, способный предотвратить разрушение суставов

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе брокколи. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила медик, брокколи содержит в своем составе сульфорафан. Благодаря этому данный продукт может снимать воспаления и предотвращать разрушение суставов, сказала врач.

«Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан – соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением»,

- подчеркнула Сухорукова.

Помимо прочего, употребление брокколи положительно влияет на общий тонус организма благодаря тому, что этот продукт богат витамином С.