Мотособака ушла под лед в Ленобласти, погиб человек

В Ленинградской области мужчина и женщина провалились под лед на мотособаке. Об этом сообщает паблик администрации Пашского сельского поселения.

По данным источника, трагедия произошла 22 марта. Двое людей из Санкт-Петербурга приехали к себе на дачу и решили прокатиться на мотобуксировщике по льду реки Паша. В результате транспортное средство провалилось, петербуржцы оказались в ледяной воде.

Мужчине выбраться не удалось - он утонул. Женщину вытащили очевидцы происшествия. Как рассказали свидетели случившегося, пострадавшая находится в больнице города Волхов, ее спасают врачи.