23 марта 2025, 10:04
Мотособака ушла под лед в Ленобласти, погиб человек
Мужчина и женщина оказались в ледяной воде на реке Паша
// Фото: unsplash.com / Erin Mckenna
В Ленинградской области мужчина и женщина провалились под лед на мотособаке. Об этом сообщает паблик администрации Пашского сельского поселения.
По данным источника, трагедия произошла 22 марта. Двое людей из Санкт-Петербурга приехали к себе на дачу и решили прокатиться на мотобуксировщике по льду реки Паша. В результате транспортное средство провалилось, петербуржцы оказались в ледяной воде.
Мужчине выбраться не удалось - он утонул. Женщину вытащили очевидцы происшествия. Как рассказали свидетели случившегося, пострадавшая находится в больнице города Волхов, ее спасают врачи.