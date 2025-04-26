26 апреля 2025, 17:01
Культура

Выставка «Великая Победа глазами детей» открылась в Петрозаводске

Работы детей ко Дню Победы можно увидеть в Центре воинской славы
Великая Победа глазами детей, выставка
фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

В Петрозаводске, в Центре воинской славы открылась выставка «Великая Победа глазами детей» (0+).

Это совместный проект Центра с Детской школой искусств Кондопоги. На открытии побывала мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, которая поблагодарила ребят за их работы, а педагогов — за труд и вдохновение, которое они вкладывают в своих учеников.

"Каждая работа наполнена искренними эмоциями и глубоким уважением к подвигу наших ветеранов", 

- отметила Инна Колыхматова. 

Работы представлены на витринах Центра воинской славы Петрозаводска по адресу: пр. Ленина, 2. «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости петрозаводска
день победы
9 мая
детская выставка