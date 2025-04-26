Выставка «Великая Победа глазами детей» открылась в Петрозаводске

В Петрозаводске, в Центре воинской славы открылась выставка «Великая Победа глазами детей» (0+).

Это совместный проект Центра с Детской школой искусств Кондопоги. На открытии побывала мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, которая поблагодарила ребят за их работы, а педагогов — за труд и вдохновение, которое они вкладывают в своих учеников.

"Каждая работа наполнена искренними эмоциями и глубоким уважением к подвигу наших ветеранов",

- отметила Инна Колыхматова.

Работы представлены на витринах Центра воинской славы Петрозаводска по адресу: пр. Ленина, 2. «Петрозаводск говорит»