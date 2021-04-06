Высокоскоростной интернет придет в села и деревни Карелии

Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населённых пунктов установят в 2021 году в России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, в населенных пунктах с населением 250–500 человек – 794. В населенных пунктах с населением 250–500 человек дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.

«Приоритет для нас – устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населённых пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений»

– отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также до конца этого года к интернету будут подключены все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления.

В Карелии в 2021 году планируется подключить к интернету 188 социально значимых объектов, находящихся в отдаленных деревнях и поселках Карелии. Среди них – школы, ФАПы и местные администрации. Подключение будет происходить по национальной программе «Цифровая экономика РФ».

Как сообщили в «Ростелекоме», в Карелии в 2019 и 2020 году к Сети уже подключили 261 учреждение. К концу 2021 года число социальных объектов с выходом в интернет, достигнет 449.