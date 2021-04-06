06 апреля 2021, 16:41
Представители мэрии осмотрели изнутри здание бывшей школы №8
Специалисты и общественники на месте обсудили возможности дальнейшего использования объекта
Члены рабочей группы по вопросу дальнейшего использования здания бывшей школы №8, расположенного на улице Волховской, сегодня посетили объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В состав группы входят представители мэрии Петрозаводска, депутаты Петросовета, члены инициативной группы горожан, сотрудники Управления капитального строительства.
Члены рабочей группы осмотрели все четыре этажа здания, а также подвал и чердак. В мэрии пришли к выводу, что для определения возможности реконструкции здания для последующего его использования потребуется профессиональная экспертиза.