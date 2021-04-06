Представители мэрии осмотрели изнутри здание бывшей школы №8

Члены рабочей группы по вопросу дальнейшего использования здания бывшей школы №8, расположенного на улице Волховской, сегодня посетили объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В состав группы входят представители мэрии Петрозаводска, депутаты Петросовета, члены инициативной группы горожан, сотрудники Управления капитального строительства.

Члены рабочей группы осмотрели все четыре этажа здания, а также подвал и чердак. В мэрии пришли к выводу, что для определения возможности реконструкции здания для последующего его использования потребуется профессиональная экспертиза.