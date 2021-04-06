06 апреля 2021, 16:41
Общество

Представители мэрии осмотрели изнутри здание бывшей школы №8

Специалисты и общественники на месте обсудили возможности дальнейшего использования объекта

Члены рабочей группы по вопросу дальнейшего использования здания бывшей школы №8, расположенного на улице Волховской, сегодня посетили объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В состав группы входят представители мэрии Петрозаводска, депутаты Петросовета, члены инициативной группы горожан, сотрудники Управления капитального строительства.

Члены рабочей группы осмотрели все четыре этажа здания, а также подвал и чердак. В мэрии пришли к выводу, что для определения возможности реконструкции здания для последующего его использования потребуется профессиональная экспертиза.

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Петрозаводск
рабочая группа
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улица волховская
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