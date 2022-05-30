30 мая 2022, 18:38
Высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей отмечена в Карелии
За неделю в республике заболели почти три тысячи человек
За последнюю неделю в Карелии выявлены 2925 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 21%. По-прежнему болеет много детей.
В Петрозаводске за неделю отмечены 1323 случая заболевания ОРВИ. Также массово болеют дети.
Из-за высокой заболеваемости закрыты четыре группы в детских садах карельской столицы.
За неделю в республике госпитализированы 12 человек с ОРВИ и гриппом. Фото: pixabay.com/5598375