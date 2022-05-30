Высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей отмечена в Карелии

За последнюю неделю в Карелии выявлены 2925 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 21%. По-прежнему болеет много детей.

В Петрозаводске за неделю отмечены 1323 случая заболевания ОРВИ. Также массово болеют дети.

Из-за высокой заболеваемости закрыты четыре группы в детских садах карельской столицы.

За неделю в республике госпитализированы 12 человек с ОРВИ и гриппом. Фото: pixabay.com/5598375