Поезд Петрозаводск-Москва сократит время в пути

С 1 июня поезд Петрозаводск-Москва, идущий через Приладожье, сократит время в пути почти на час. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

Поезд продолжит отправляться из карельской столицы в привычное время - в 13:50. Время в пути составит 19 часов 33 минуты.

Из Москвы поезд по-прежнему будет отправляться в 16:50 и прибывать в Петрозаводск на следующий день в 14:10, время в пути - 21 час 20 минут.

Пассажирам напомнили, что с мая этого года поезд №159/160 курсирует в двухэтажном исполнении. Фото «Петрозаводск говорит»