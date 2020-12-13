Вышел сборник воспоминаний бывших узников концлагерей в Германии

Карельская региональная организация бывших малолетних узников концлагерей уничтожения в Германии подготовила первую часть книги воспоминаний. В неё вошли рассказы наших земляков – Владимира Бордановского, Дмитрия Гапонова, Зинаиды Заборской, Валентины Микхиевой, Натальи Костенко, Юрия Брынина.

Авторы - сами малолетние узники, составитель - волонтёр петрозаводского Музея жертв фашизма имени М.Кольбе Екатерина Яковлева. В сборе воспоминаний участвовали студенты Института иностранных языков ПетрГУ. Над переводом текстов на немецкий язык помогала работать волонтёр из города Кёльн (Германия) Моника Тайль.

«Воспоминания бывших малолетних узников концентрационных лагерей Германии – жителей г.Петрозаводска» опубликованы на средства муниципального гранта, предоставленного в 2020 году Администрацией карельской столицы.

Просветительский проект, посвящённый 75-летию Великой Победы, создан с целью распространения исторических знаний, воспитания общества в духе патриотизма и гражданской сознательности, развития Музея жертв фашизма имени М.Кольбе.