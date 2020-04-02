Выручка Tele2 от разработок в направлении big data выросла в два раза

За прошлый год эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике больших данных 1,057 млрд рублей. При этом доход от внешней монетизации увеличился на 70%.

Драйверами роста выручки стали направление геоаналитики и продукты для финансовых организаций. Оператор подвел итоги работы направления big data за 2019 год.

Сервисы геоаналитики стали лидером по темпам роста выручки в 2019 году: доходы оператора от внешних проектов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2018 годом. В прошлом году Tele2 продолжила сотрудничество с ДИТ Москвы. Например, data scientists оператора выполнили анализ структуры населения региона, динамики ее изменения, трафика пассажиров в метро на вход и выход в привязке ко времени суток.

Также в 2019 году Tele2 реализовала масштабный проект на основе технологий big data в Санкт-Петербурге. Компания проанализировала для Комитета по туризму Ленинградской области портрет и географию посетителей фестиваля «Чудо света», который прошел в ноябре на Дворцовой площади Северной столицы. В 2020 году после стабилизации эпидемиологической обстановки и восстановления сферы туризма Tele2 продолжит анализировать структуру внешнего и внутреннего туристического потока Северной столицы.

На втором месте по динамике роста выручки – решения для финансовых организаций и кредитных учреждений: на 86% увеличился доход от услуг рискового скоринга, верификации и других сервисов. Эти продукты стали более востребованными, так как Tele2 постоянно совершенствует модели и расширяет число сегментов целевой аудитории, учитывая особенности бизнеса разных заказчиков.

Одной из ключевых внутренних инициатив 2019 года стал проект Smart Capacity – умное управление емкостью сети оператора. На основе предиктивной аналитики специалисты Tele2 находят потенциальные «узкие места» и расширяют емкость сети там, где это необходимо. Это высокоприоритетная задача, так как такой подход позволяет увеличить эффективность инвестиций в инфраструктуру и предоставить клиентам качественный сервис и высокую скорость мобильного интернета.

В 2019 году Tele2 поставила на поток использования предиктивной аналитики для повышения эффективности бизнеса. Так, десятки коммерческих и технических показателей работы оператора оцениваются в горизонте ближайших трех месяцев. Точность модели позволяет планировать работу разных подразделений и принимать верные управленческие решения.