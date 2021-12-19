19 декабря 2021, 16:28
Выплаты медикам за работу в новогодние дни с больными COVID-19 удвоят
За работу в новогодние праздники выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, будут осуществляться по двойному тарифу, заявил Антон Котяков
В новогодние выходные выплаты медикам будут осуществляться в двойном размере за работу с ковид-пациентами. Деньги на это выделят, заявили в Минфине.
«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», - цитирует ТАСС министра труда и соцзащиты Антона Котякова, которые он произнес в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с коронавирусом в приближающиеся новогодние каникулы. (фото pixabay.com, leo2014)