19 декабря 2021, 16:28
Россия

Выплаты медикам за работу в новогодние дни с больными COVID-19 удвоят

За работу в новогодние праздники выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, будут осуществляться по двойному тарифу, заявил Антон Котяков

В новогодние выходные выплаты медикам будут осуществляться в двойном размере за работу с ковид-пациентами. Деньги на это выделят, заявили в Минфине.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», - цитирует ТАСС министра труда и соцзащиты Антона Котякова, которые он произнес в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с коронавирусом в приближающиеся новогодние каникулы. (фото pixabay.com, leo2014)

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антон котяков