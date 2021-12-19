19 декабря 2021, 15:30
Гинцбург ответил, сколько можно ревакцинироваться «Спутником V»
По словам разработчика первой в мире вакцины для профилактики ковида, ограничений на количество ревакцинаций у препарата нет
Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что ревакцинироваться препаратом «Спутником V» можно бесконечное количество раз. Свое мнение он высказал в фильме на телеканале «Россия 1».
«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <...> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», - приводит слова Гинцбурга ТАСС.
Говоря о появлении новых штаммов и обновлении вакцин, Гинцбург сказал, что отметил используемые технологии позволяют за пару недель создавать новые варианты вакцин. (фото pixabay.com, neelam279)