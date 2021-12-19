Гинцбург ответил, сколько можно ревакцинироваться «Спутником V»

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что ревакцинироваться препаратом «Спутником V» можно бесконечное количество раз. Свое мнение он высказал в фильме на телеканале «Россия 1».

«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <...> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», - приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Говоря о появлении новых штаммов и обновлении вакцин, Гинцбург сказал, что отметил используемые технологии позволяют за пару недель создавать новые варианты вакцин. (фото pixabay.com, neelam279)