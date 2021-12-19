Учительница дала пощечину ученику на уроке

Инцидент произошел на уроке в шестом классе в школе в Березовском в Свердловской области. Школьник сидел в телефоне и не сдал тетрадь. Когда учительница забрала ее, то школьник подошел к столу и потребовал вернуть. Учительница порвала ее со словами: «Мне вообще пофиг на тебя и твою тетрадь». А после дала ученику пощечину. Перепалку сняли на видео одноклассники мальчика, сообщает E1.RU.

Полиция начала проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили все стороны конфликта, по итогам примут обоснованное решение и меры реагирования. Также стало известно, что на ученика не впервые поступают жалобы. Ребенок растет в семье, в которой родители живут в разных городах и поделили детей.

В полиции отметили, что школьник обматерил учителя, что, вероятно, послужило причиной недопустимой ответной реакции. Директор школы завила, что «конфликт с этим мальчиком не новость» и попросила всех успокоиться.

Между тем в полиции не исключили, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей ученика могут возбудить административное делопроизводство о ненадлежащем воспитании, а в отношении учителя - за побои. (фото скриншот e1.ru)