Диетолог Фус назвала полезный для кишечника продукт

Плоды инжира могут помочь восстановить работу кишечника. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала диетолог Светлана Фус.

В инжире содержится клетчатка, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, и выступает в роли пребиотика - пищей для бактерий кишечника. Вдобавок в плодах содержится кальций, магний и витамины группы B.

По словам специалиста, инжир рекомендуют употреблять людям, склонным к запорам. Но есть и обратная сторона. При чрезмерном употреблении может возникнуть диарея и метеоризм. (фото pixabay.com, stevepb)