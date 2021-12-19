Вылетевшую с трассы в кювет фуру подняли автокраном

Фура вылетела с трассы в кювет. Запись с видеорегистратора появилась в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Дорожный инцидент, судя по информации очевидцев, произошел в 20 километрах от Медвежьегорска. Автокран помог большегрузу вернуться на трассу.

Подписчики отметили в комментариях, что на днях между Надвоицами и Кочкомой в кювете были две фуры и призвали водителей беречь себя. (фото vk.com)