Выигрыш в лотерею испортил отношения женщины с родственниками

Выигрыш в лотерею поссорил жительницу Британии с родственниками, пишет «Лента.ру». Мать-одиночка играла в лотерею на протяжении десяти лет. Наконец, удача ей улыбнулась, и она сорвала джекпот - 14 миллионов фунтов стерлингов (1,4 миллиарда рублей).

Первой покупкой стала сумочка, о которой победительница мечтала. Она признала, что поначалу безрассудно тратила деньги на дизайнерскую одежду, предметы для дома и роскошный отдых. Женщина купила дом. Спустя пару месяцев британка уволилась с работы. Она призналась, что выигрыш не изменил ее как человека, но сделал более расслабленной.

После эйфории начались трудности. Британка открыла счет в банке, наняла финансовых консультантов и бухгалтеров. Постепенно ее траты вернулись к норме. Огромное богатство испортило отношения победительницы с родственниками. Женщина пожалела, что сообщила им радостную новость о выигрыше.

«Я ни на секунду не жалею, что выиграла, но хотела бы, чтобы мои родственники не были такими жадными», - сказала она. Британка отметила, что помогла бы многим из них с ипотекой и покупкой необходимого, но некоторые считают, что она должна их обеспечивать. (фото radiosputnik.ria.ru)