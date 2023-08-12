Выходные начнутся в Карелии с сильных дождей

Сегодня, 12 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +19,+21°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Кратковременные дожди, утром местами сильные. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +19, +24°С, местами до +27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, сильный дождь.

В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»