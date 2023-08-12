12 августа 2023, 08:30
Выходные начнутся в Карелии с сильных дождей
В республике 12 августа будет довольно тепло, но влажно
Сегодня, 12 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +19,+21°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Кратковременные дожди, утром местами сильные. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +19, +24°С, местами до +27°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сегеже до +20, переменная облачность, сильный дождь.
В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»