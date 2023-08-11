Суббота в Карелии будет дождливой и теплой

Завтра, 12 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью дождь, временами сильный, днем кратковременные дожди. Ветер ночью восточных направлений, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +19,+21°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью и утром местами сильные. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +19, +24°С, местами до +27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, сильный дождь.

В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»