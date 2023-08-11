11 августа 2023, 15:19
Сильный дождь накроет Карелию
В МЧС предупредили о непогоде в республике
В Карелию вновь идет непогода. Соответствующее предупреждение распространяет МЧС по РК.
По данным синоптиков, ночью и в первой половине дня 12 августа местами по Карелии ожидается сильный дождь. Неблагоприятное природное явление может затронуть все районы республики, в том числе и Петрозаводск.
Жителям и гостям Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. Не стоит выходить в акватории водоемов на любых видах плавсредств. // Фото «Петрозаводск говорит»