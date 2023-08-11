Теплая летняя пятница ждет жителей Карелии

Сегодня, 11 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23,+25°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22, +27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +23, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»