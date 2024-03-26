Выходить на лед запретили в Петрозаводске

Прогулки по льду водоемов в Петрозаводске официально запрещены. Соответствующее постановление подписала сити-менеджер Инна Колыхматова 25 марта.

Мэр попросила родителей поговорить с детьми. Также она призвала любителей отказаться от зимней рыбалки.

В случае чрезвычайной ситуации звонить нужно в службу спасения - 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру - 051. // фото unsplash.com/ Michael Fenton