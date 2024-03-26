В российском регионе вооружат охрану на массовых мероприятиях

После теракта в Москве в Ярославской области решили усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий. О решении вооружить охрану сообщил в телеграм-канале губернатор области Михаил Ераев.

«Приняли решение, что теперь на всех массовых мероприятиях будем выставлять посты вооруженной охраны. Жизни людей - главная ценность. Полумер тут быть не должно»,

- написал глава Ярославской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал серьезным поводом для усиления бдительности. В связи с этим в регионе максимально усилят меры безопасности при проведении крупных массовых мероприятий.

В России также рассматривают возможность усиления мер безопасности в торговых центрах. В частности, предлагается на входах поставить вооруженную охрану. // фото unsplash.com/ Tom Def