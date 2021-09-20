Выгодно, быстро, безопасно: trade-in помогает решить квартирный вопрос

Переезд в новостройку – отличный вариант решения жилищного вопроса. Но это не панацея. В нынешних условиях квартиры в еще не построенных домах разбирают буквально как горячие пирожки. Поэтому можно либо не успеть приобрести подходящий вариант, либо успеть – и ждать минимум два года, пока дом будет возведен.

Кроме того, покупка квартиры «на стадии котлована», что в основном и происходит сейчас в Петрозаводске, предполагает необходимость жить где-то, пока дом строится, и даже еще несколько месяцев после этого – пока в новом жилище не будет сделан ремонт.

С другой стороны, просто продавать свою квартиру и ждать, когда же на рынке вторичного жилья появится уже готовый, подходящий для покупки вариант – не лучшая стратегия. Деньги будет съедать аренда жилья на время поисков. Подходящий вариант при ближайшем рассмотрении может оказаться вовсе не таким замечательным как на первый взгляд. Или слишком дорогим. Или – с большими долгами за «коммуналку». Или с шумными соседями.

Как же быть, если необходимость переезда уже назрела, а хорошего варианта все нет? Во-первых, говорят в агентстве недвижимости Nova Realty, не отчаиваться. Выход есть – и это программа trade-in. Она идеально подходит тем, кому нужна не новостройка, но вполне конкретная квартира – и не в перспективе, а прямо сейчас.

В Nova Realty старую квартиру превратят из бремени в преимущество.

«Наша база недвижимости постоянно обновляется, поскольку квартиры продаются за пару месяцев. В ней есть квартиры почти всех планировок, представленных в городе. Есть квартиры в панельных домах, в кирпичных, в монолитных. Есть жилье с «историей» в центре города, есть даже совершенно новые квартиры в домах компании Nova»

- говорит Мария, специалист агентства Nova Realty.

Такой механизм подойдет и в противоположной ситуации: когда квартира для покупки уже выбрана, а своя – еще не продана. Соответственно, и денег на приобретение жилья пока еще нет. В практике специалистов Nova Realty таких случаев немало.

Сотрудники агентства помогают не только подобрать наилучший для покупки вариант жилья, но и выгодно продать уже не подходящую квартиру.

«Мы сопровождаем сделку в режиме одного окна, не отказываем в «сложных» случаях: если жилье в ипотеке, если среди собственников – дети, если используется маткапитал. Продаем квартиру по максимально выгодной именно на данный момент цене, защищаем по срокам. Это значит, что, продав квартиру, наши клиенты не остаются на улице. Сделка, когда интересная квартира будет найдена, состоится максимально быстро. Если есть необходимость, через агентство можно подать заявку на оформление ипотеки»

- отмечает специалист.

Благодаря тому, что специалисты Nova Realty защищают интересы всех участников сделок – как продавцов жилья, так и покупателей, процедура проходит понятно, безопасно, выгодно.

Тrade-in в Петрозаводске – хорошая возможность найти идеальную квартиру и переехать быстро, но без суеты.

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