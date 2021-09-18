It-технологии стали приоритетом для инвестирования

Одним из приоритетных активов в современном мире бизнеса являются вложения в новые технологии. На стабильность инвестиционного рынка влияют экономический рост и политическая стабильность в государстве.

Инвесторы охотно вкладывают свои средства в национальные проекты и особенно в те, которые относятся к новым технологиям.

В Российской Федерации специально для привлечения инвестиций в рынок IT был разработан проект, который должен снизить риски просадки. Интересным предложением для отечественных и иностранных инвесторов стал проект компании «Байкал Электроникс», на базе которого производятся отечественные процессоры. Детали можно узнать тут.

Если вкладчик планирует работать на быстро окупаемую и стабильную перспективу, то нужно вкладывать в производство отечественных микропроцессоров. Они отличаются особой энергоэффективностью, широкой интеграцией, высокой скоростью и при этом низким потреблением энергии. Одним словом, российские разработчики процессоров постарались создать оборудование, которое будет отвечать экологическим нормам, а также требованиям потребителя.

Современный IT-рынок уже отходит от тех стандартов, которые диктовали монополисты. Поэтому финансисты отдают предпочтение новым компаниям.

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