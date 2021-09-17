Туроператор «Сааристо-Тур» приглашает в путешествия

Туроператор «Сааристо-Тур» приглашаем вас насладиться красотой городов Русских! Этот тур популярен не случайно: всего за 4 дня вы познакомитесь с такими городами, как Гатчина, Псков, Печоры, Изборск, Порхов и Великий Новгород. А в осеннем убранстве эти города особенно прекрасны.

Гарантированный выезд из Петрозаводска 02 октября.

Стоимость тура от 23900 рублей.

Более подробная информация о туре по ссылке на сайте компании: Петрозаводск - Гатчина -Псков-Печоры-Изборск-Петрозаводск (tourkarelia.com).

«Сааристо-Тур» более 25 лет работает на туристическом рынке Карелии, является членом Российского союза туриндустрии. За долгий период работы сотрудники фирмы стали настоящими профессионалами своего дела. Основные направления, которые компания предлагает туристам - это туры с отдыхом на море и путешествия по России, автобусно-экскурсионные туры, отдых в санаториях России и Белоруссии, а также организация экскурсий по Карелии. В данный момент компания активно занимается развитием туристского потенциала территории Заонежского полуострова, в декабре 2019 года был открыт Визит-центр «Заонежье», идет работа над большим проектом, получившем одобрение со стороны Главы Республики Карелия «Ожившие легенды Заонежья», разрабатываются уникальные туристические маршруты по Заонежью и по Карелии в целом. Выбрав компанию «Сааристо-Тур», вы всегда получите качественные услуги и положительные эмоции от отдыха!

Сотрудники компании ждут вас по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, дом 15.

Телефон 76-69-72, +7 (911) 408-51-15

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