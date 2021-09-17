В «МФЦН» 25 сентября пройдет «Ярмарка недвижимости»

Уже 25 сентября Многофункциональный центр недвижимости проведёт «Ярмарку недвижимости»!

Отличную традицию МФЦН завёл ещё в 2017 году.

Несколько раз в год компания готовит для своих гостей лучшие предложения, а главное - эксклюзивные условия. Напомним, что на предыдущей Ярмарке весной, скидка на некоторые объекты достигала 2.000.000 рублей! В этот раз для посетителей также будут действовать скидки и специальные предложения.

Для кого это мероприятие?

Для каждого, у кого открыт дачный или квартирный вопрос. Время сбора урожая уже прошло и самое время продать участок за городом, если вы давно хотели это сделать. А если вы ищете загородный участок, дом, или квартиру в черте города, то двери Ярмарки открыты для вас. Приходите, чтобы подобрать недвижимость по душе!

Многофункциональный центр недвижимости тщательно готовится к этому событию: готовит выгодные предложения на рынке недвижимости - от комнаты до загородного дома. Всегда представлены эксклюзивные варианты, которые вы не увидите на рекламных площадках, приятные скидки. На Ярмарке вы сможете получить консультацию ведущих специалистов Центра, а также познакомиться с эксклюзивными услугами, такими, как «Полис защиты новосёла», «Сертификат безопасности сделки» и «Перепланировка под ключ».

И, конечно, подать заявку на ипотеку можно будет в день Ярмарки!

Гостей «Счастливой Ярмарки квартир» традиционно ждут приятные сюрпризы и розыгрыши.

Кстати, тринадцатая Ярмарка не случайно получила название «Счастливая» – для каждого 13-го посетителя Ярмарки организаторы приготовили сюрприз! Приходите!

25 сентября с 11 до 16 часов, по адресу ул. Красная, 49.

Подробности по телефону – 777-888.

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