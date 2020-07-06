Выехавший на встречку водитель спровоцировал ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 16:03 на пересечении улиц Калинина, Правды, Лыжной и Ключевского шоссе случился необычный дорожный инцидент. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как внедорожник, двигавшийся по улице Калинина, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, чем перекрыл дорогу автомобилям, ехавшим с другого направления. Водитель внедорожника не спешил сдавать назад. Тогда задний ход включил водитель одного из легковых автомобилей, пытавшихся повернуть на Калинина. Попытка закончилась неудачей - произошло ДТП.

Отметим, что данное происшествие привело к образованию большой пробки. Сложности в дорожном движении пришлись как раз на час пик.